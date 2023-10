Seca severa muda paisagem do Encontro das Águas, um dos principais pontos turísticos de Manaus; FOTOS

Encontro das Águas é o principal ponto turístico de Manaus — Foto 1: Rede Amazônica — Foto 2: William Duarte, da Rede Amazônica

Bancos de areia e de pedras agora fazem do cenário, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A seca severa que atinge o Amazonas mudou a paisagem do Encontro das Águas, um dos principais pontos turísticos de Manaus. A capital, onde fica localizado o fenômeno natural, está em situação de emergência por conta da estiagem.

Imagens áreas do local, feitas por uma equipe da Rede Amazônica, mostram os rastros da seca. Bancos de areia e de pedras agora fazem parte do cenário, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Do lado do Rio Negro, a seca fez surgir um enorme banco de pedras às margens do rio que banha a capital do Amazonas, além de praias ao longo de toda a orla da cidade.

Já no lado do Rio Solimões, as águas parecem ainda mais baixas e há inúmeros bancos de areia no meio do rio, que tem cor de terra. Mesmo assim, o local ainda é o principal meio de acesso aos municípios do baixo Rio Amazonas.

A fumaça das queimadas que tem atingido o Amazonas também ajuda a mudar a paisagem do Encontro das Águas. Somente em setembro, foram 7 mil focos de calor em todo o estado. Com isso, a qualidade do ar, em alguns dias, chegou a ser considerada péssima.

Seca severa

A seca severa que afeta o Amazonas já colocou mais da metade dos municípios do estado em situação de emergência. Segundo um boletim da Defesa Civil Estadual, emitido nesta quarta-feira (4), 40 cidades enfrentam o pior cenário da seca.

A capital Manaus é uma delas. O Rio Negro, rio que banha a cidade, está medindo nesta quarta-feira, 15,02 metros e a seca, na cidade, já é a 10ª maior de sua história. A previsão, inclusive, é que as águas continuem descendo até a segunda quinzena de outubro.

A seca severa obrigou a interdição da praia da Ponta Negra, principal balneário de Manaus. O banho está proibido no local desde a segunda-feira (2).

A prefeitura, inclusive, já encerrou o ano letivo de comunidades banhadas pelo rio, devido a forte estiagem. As ações agora são voltadas para minimizar os impactos da seca, que pode levar desabastecimento e fome para algumas comunidades próximas da capital.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e uma comitiva de ministros, entre eles a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram a capital nesta quarta-feira (4). O grupo sobrevoou áreas afetadas pela seca.

Junto com o governador do estado, Wilson Lima, eles anunciaram medidas para atender as pessoas afetadas pela seca histórica que atinge a região.

Fonte: Matheus Castro/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/15:54:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...