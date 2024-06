Começa a mais preocupante vazante do rio Amazonas

Foto: Reprodução)- Preocupação se dá, primeiramente, nos segmentos econômicos que usam os rios como meio de transporte de passageiros e cargas.

Estável há sete dias, o rio Amazonas registrou neste domingo o seu primeiro movimento de descida do ano.

A seca foi de menos dois centímetros. A anotação é feita no Porto de Itacoatiara (AM).

Neste ponto, o Amazonas é afetado pelas águas dos rios Solimões e Madeira, que já estão em fase de seca.

O último movimento de cheia do rio Amazonas foi de 12,35m. Essa anotação foi a do dia 9 de junho. Hoje, marca 12,33m.

Não é regra, mas, geralmente, ocorre o fenômeno de repiquete. Esse fenômeno é quando as águas baixam e sobem por poucos dias. Na sequência, o rio segue a seca.

Preocupação

Mas, este ano, a vazante dos rios da região será acompanhada de grande preocupação.

Essa preocupação se dá, primeiramente, nos segmentos econômicos que usam os rios como meio de transporte de passageiros e cargas.

Nesse caso, pode-se falar não apenas da economia do Amazonas, mas, também, do centro-oeste. Soja, milho e algodão passam pelos rios amazônicos.

Outro fato que acentuou a preocupação, este ano, foi cheia, pequena. Pior: cheia pequena, após a maior seca da história dos rios do estado.

Senado assim, nesse cenário de apreensão, estão os fenômenos atípicos do clima e os desastres naturais no Brasil e no mundo.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2024/06:31:37

