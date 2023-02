Exército muda 7 comandantes regionais; Comando Militar do Norte terá novo chefe

Houve troca nas chefias de sete dos oito Comando Militares (CMs) regionais. (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil).

O general Guilherme Pinheiro será o novo comandante do Comando Militar do Norte (CMN), no lugar do general Ricardo Costa Neves. A mudança foi divulgado em um comunicado à tropa distribuído pela Força nesta quinta-feira (16). O CMN confirmou ao Grupo Liberal a informação sobre a troca de comando, mas a data da posse ainda não está definida.

Houve troca nas chefias de sete dos oito Comando Militares (CMs) regionais do Exército. Entre as mudanças, está a dispensa do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes da função de comandante militar do Planalto. Ele era responsável pelas forças militares durante os protestos radicais de 8 de janeiro e será substituído por Ricardo Carmona, que atuava como diretor de Educação Superior Militar.

Já Costa Neves, que estava à frente do Comando Militar do Norte, assume a chefia do Comando Militar da Amazônia.

Veja as mudanças:

Comando Militar do Planalto – sai general Gustavo Henrique Dutra de Menezes; entra Ricardo Carmona;

Comando Militar da Amazônia (CMA) – sai general Achilles Furlan; entra general Ricardo Costa Neves;

Comando Militar do Norte (CMN) – sai general Ricardo Costa Neves; entra general Guilherme Pinheiro;

Comando Militar do Nordeste (CMNE) – sai general Richard Nunes; entra general Kleber Vasconcelos;

Comando Militar do Oeste (CMO) – sai general Anísio David; entra general Luiz Baganha;

Comando Militar do Sudeste (CMSE) – sai general Pedro Montenegro (interino); entra general Guido Amin;

Comando Militar do Sul – sai general Fernando Soares; entra Hertz Pires.

Algumas passagens de comando vão ocorrer no fim de março e, por conta disso, esses oficiais só vão assumir em abril. (Com informações do O Liberal).

17/02/2023

