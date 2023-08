Exército tem vagas no Pará e salário de até R$ 7,5 mil

O prazo da validade deste Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil).

O Exército Brasileiro, por meio do Comando da 8ª Região Militar (8ª RM), vai contratar, através de Processo Seletivo, seis profissionais de níveis técnico e superior. Também será formado cadastro reserva. As oportunidades são destinadas à cidade de Belém, no Estado do Pará, nas áreas de Engenheiro Civil Pleno (2); Arquiteto Pleno (2) e Técnico em Edificações (2).

A seleção vai atender aos encargos temporários e excepcionais de obras e serviços de engenharia relativos à implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército, a serem executados pelas unidades que integram o Sistema de Engenharia do Exército e Ações de Cooperação do Exército com diversos Órgãos Federais e/ou entidades dos governos estaduais ou municipais.

Os candidatos contratados, sob regime da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, devem atuar jornadas de 30 a 40 horas semanais, fazendo jus à remunerações variáveis de R$ 3.419,97 a R$ 7.579,86.

O prazo da validade deste Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Exigências

Para concorrer a uma das chances é necessário o concorrente ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses), ter no mínimo 18 anos, estar em gozo com direitos políticos, a quitação com as obrigações militares (sexo masculino e feminino para as mulheres que serviram como OTT/STT) e eleitorais, aptidão física e mental para o exercício das atribuições das funções, comprovadas mediante atestado médico admissional.

Além disso, é necessário comprovar a escolaridade exigida, bem como estar inscrito no conselho da área pleiteada. Vale comentar que os participantes paras funções de Engenheiro e Arquiteto precisam ter experiência profissional comprovada, igual ou superior a cinco anos, por meio de vínculo formal e recolhimento da previdência social previsto, possuir certidão de acervo técnico, em fiscalização ou execução e projetos na área e experiência comprovada por curso ou certidão de acervo técnico em cálculo estrutural (cargo de Engenheiro Pleno).

Inscrições

O procedimento das inscrições deve ser realizado online, até o dia 4 de setembro, no site do Exército. A confirmação se dará mediante pagamento da taxa de R$ 60,00 via Guia de Recolhimento da União – GRU.

Candidatos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e que forem membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção desse valor, até o dia 4 de setembro.

Após as inscrições, os participantes precisam encaminhar a relação de documentos comprobatórios descritos no edital via postal ou de forma presencial, à Comissão Regional de Obras da 8ª Região Militar, localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 4.531, Bairro Souza, CEP 66613-710, de segunda a quinta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h e nas sextas-feiras das 9h às 11h.

Seleção

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de Análise da documentação, prevista pra ocorrer entre os dias 5 a 21 de setembro. Os classificados na área de arquitetura serão avaliados em uma segunda fase, por meio de exame prático, previsto para ocorrer dia 11 de outubro.

