Explosão em condomínio atinge 10 apartamentos e deixa quatro feridos em Campos do Jordão, SP

Explosão em condomínio atinge 10 apartamentos em Campos do Jordão — Foto: Arquivo Pessoal

Prefeitura informou que os feridos foram socorridos e levados para o Complexo Municipal de Saúde e que não há mortos.

Uma explosão de gás de cozinha em um condomínio no Morro do Elefante, em Campos do Jordão (SP), deixou quatro pessoas feridas na noite deste sábado (22). Não há mortos.

Segundo a Defesa Civil, uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos tiveram ferimentos graves e foram socorridas e levadas para o hospital em Taubaté. Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital em Campos do Jordão.

O Corpo de Bombeiros informou que ao menos 10 apartamentos foram destruídos. Ainda não há informações sobre a causa da explosão, que aconteceu no Condomínio Saint Etienne Residencial, na Rua dos Manacás. Segundo a corporação, algumas paredes internas foram destruídas, mas não houve colapso do prédio.

Turistas relataram ao g1 que os vidros de imóveis próximos tremeram e houve um forte barulho por volta das 20h.

O prédio é residencial, mas a maioria dos proprietários aluga para turistas por meio de plataformas de hospedagem.

O condomínio foi interditado e deve passar neste domingo (23) por perícia da Polícia Civil, engenheiros da prefeitura e de técnicos da Defesa Civil. Os condôminos só serão autorizados a voltarem para o local após avaliação das autoridades.

Equipes dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Defesa Civil e das polícias militar e civil foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/2023/06:47:27 com G1

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...