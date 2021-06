Extensão de rede de água beneficia moradores no distrito do Mil em Novo Progresso

Em busca de melhorar, cada vez mais, a qualidade dos serviços a Águas de Novo Progresso tem atuado com diversos investimentos para ampliar o acesso ao saneamento básico para a população no município. Na última semana, moradores foram beneficiados com obras de ampliação da rede de água no distrito Mil, a iniciativa da concessionária consiste no projeto que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas, contribuindo diretamente com o desenvolvimento da cidade e claro, acompanhando o contínuo crescimento da região.

Entre as ações desenvolvidas pela concessionária cerca de 280 metros de extensão de rede de água foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Novo Progresso, inicialmente, a obra deve beneficiar cerca de 15 famílias. O supervisor da Águas de Novo Progresso, Andre Borges, destaca que as melhorias representam os investimentos em obras e principalmente a dedicação da concessionária em atender aos anseios e demandas da população da melhor forma possível, sempre com respeito, transparência e muita responsabilidade.

“Todo trabalho realizado é para entregar, diariamente, água com qualidade e regularidade para a comunidade, um recurso tão necessário em meio a uma pandemia, porém pedimos que todos tenham sabedoria e façam o uso da água com consciência”, pontuou Andre

CONSUMO CONSCIENTE

Mudanças simples de hábitos são fundamentais para o futuro da água. Pensando nisso, a Águas de Novo Progresso separou algumas dicas importantes de como praticar o consumo consciente de água diariamente.

– Atenção a vazamentos nas residências: um vazamento de 2mm, desperdiça 96 mil litros de água por mês;

– Substituir mangueira pelo balde: Feche a mangueira! Quatro baldes de água já são suficientes para lavar seu carro. Se o objetivo é regar as plantas, há alternativas mais econômicas. Substituir a mangueira pelo regador gera economia de 96 litros de água em dez minutos.

– Sem pinga-pinga: uma torneira gotejando, desperdiça 40 litros de água por dia. Em uma semana, aqueles pingos que pareciam inofensivos já serão responsáveis por 280 litros de água jogados pelo ralo;

– Economia no banho: a redução de só 1 minuto do tempo de banho, ao fim de um ano terá ajudado a economizar 3.285 litros de água.

É importante que todos adotem hábitos de consumos conscientes e multipliquem as informações para modificar também a rotina de quem está próximo.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h nos números 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), ou via WhatsApp no (66) 9 9724-2963. Além do telefone, a concessionária disponibiliza ainda o aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para download nos sistemas Android e iOS.

Por: Assessoria de Comunicação Aegea MT

