F 400 desgoverna na entrada para balsa em Itaituba no Pará- Vídeo

O motorista não foi identificado, no vídeo mostra o veículo carregado com madeira ao descer a ladeira o veículo não obedece, desgovernou, o motorista freia, mas não segura, duas pessoas estão em cima da carga, por pouco não caiu no rio Tapajós.

O Vídeo começou a circular nas redes sociais, nesta quarta-feira,3 de outubro de 2021 — não tem horário do acidente — mostra um veículo F 4000 desgovernado descendo a ladeira que dá acesso à balsa e por pouco não caiu no rio Tapajós.

