Fábio Lione retorna a Belém em show solo com clássicos do power metal mundial nesta quinta, 23

Fábio Lione nasceu em Pisa, na Itália. — Foto: Divulgação

Repertório promete trazer faixas grandiosas das bandas que fizeram e fazem parte da carreira do cantor italiano, como Rhapsody e Angra.

Está de volta a Belém o cantor italiano Fábio Lione, vocalista do Angra, em um show solo nesta quinta-feira (23) que promete trazer grandes clássicos do power metal mundial.

A “Epic Tales Brasil Tour”, já passou por várias cidades do Brasil. Para os fãs, é uma verdadeira jornada épica de heavy metal, com um repertório de tirar o fôlego.

🤘🏼 Aliás, de heavy metal o Pará entende. Foi em Belém que nasceu a banda a gravar o primeiro álbum do gênero no Brasil. A Stress foi criada por amigos quando ainda estavam na escola, na década de 70, e é considerada pelos críticos da música como a primeira banda de ‘rock pauleira’ do país, direto da Amazônia.

Para o show desta quinta (23), Lione vai passear pela própria carreira, que começou lá em 1990. Ao longo dos 30 anos como cantor, ele foi o vocal da banda italiana Rhapsody, onde ganhou destaque mundial com sua voz potente que dava vida à melodias que falam sobre heróis, cavalheiros, contos de fadas e lendas com dragões e princesas.

🐉⚔️🧚🏻 É justamente esta narrativa, das virtudes, do heroísmo e até mesmo da fantasia, junto à construção melódica e instrumental, que caracteriza o power metal — um subgênero do heavy e, consequentemente, do rock.

Clássicos como “Dawn Of Victory”, “Holy Thunderforce, “Lamento Eroico” e “Unholy Warcry” são parte do repertório que Lione levará com sua banda para o palco, onde também apresentará canções de outras bandas e projetos, como Vision Divine, Kamelot e Angra, banda brasileira onde, como vocalista, conquistou ainda mais o público pelo país, que já conhecia o seu trabalho internacional.

O cantor italiano ainda convidará a banda Enorion, de Tatuí, cidade de São Paulo, para subir ao palco e se apresentar com as músicas autorais de power metal ao público de Belém.

Serviço

“Epic Tales Brasil Tour”

🎟️ Ingressos físicos:

Distro Rock (Belém);

Jorge Amador (Belém);

e Tattoo Or Die (Ananindeua)

🎟️ Ingressos on-line:

Sympla, pelo link.

📍 Local do show:

Botequim (av. Gentil Bitencourt, 1445 – Nazaré, Belém)

⏰ Hora: a partir de 19h

Fonte: Juliana Bessa, g1 Pará — Belém

