Agentes públicos do PA são investigados por desvio e roubo de motos de empresa

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira (23). — Foto: Reprodução / PC PA

Investigações partiram do dia cinco de julho de 2024, quando, de acordo com a PC, foi localizada uma motocicleta roubada na frente da residência de um dos suspeitos.

Agentes públicos do Pará são investigados por desvio e roubo de carga de veículos de uma empresa. Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil (PC) cumpriu quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão referentes ao caso na Grande Belém.

As investigações partiram do dia cinco de julho de 2024, quando, de acordo com a PC, foi localizada uma motocicleta roubada na frente da residência de um dos suspeitos.

Após o rastreamento da moto pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRVA), foi identificado que ela pertencia a um lote de outras seis motos, todas furtadas de uma carga com origem em Manaus, no dia 15 de janeiro de 2024.

“Os indiciados são agentes públicos, os quais teriam participado diretamente da ação criminosa”, confirmou a PC.

Durante a operação policial, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos. A corporação segue com as investigações para identificar outras pessoas envolvidas.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/15:36:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...