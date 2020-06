Fabrício Queiroz é preso no interior de São Paulo

(Foto:© Reprodução / SBT) – O ex-policial-militar estava no imóvel do advogado do filho do presidente Jair Bolsonaro

Na manha desta quinta-feira (18), foi preso o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz em Atibaia (SP). De acordo com informações da ‘CNN’, o ex-policial-militar estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Jair Bolsonaro.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela justiça do Rio de Janeiro, num desdobramento da investigação que apura esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Fabrício José Carlos de Queiroz é um ex-policial-militar e foi assessor parlamentar do gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz passou a ser investigado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro após um relatório do Coaf, revelado pelo jornal ‘Estado de S. Paulo’ em dezembro de 2018, apontar movimentação atípica em sua conta de R$ 1,2 milhão.

De acordo com o ‘Estado’, em abril de 2019, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Queiroz, do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e de outras 84 pessoas e 9 empresas entre 2007 e 2018.

Os promotores sustentam que há indícios robustos de que uma organização criminosa comandada por Flávio e operada por Queiroz desviou recursos públicos por meio da devolução parcial de salário pelos assessores, prática conhecida como “rachadinha”, e lavou dinheiro fazendo transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados.

por Notícias Ao Minuto Brasil-18/06/20 06:45 ‧

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...