Weintraub deixa o Ministério da Educação

(Foto:© Reprodução / Youtube) – O anúncio foi feito pelo próprio ex-ministro, através de um vídeo, onde ele está ao lado do presidente Bolsonaro.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acaba de anunciar que deixou o cargo nesta quinta-feira (18). Weintraub fez o anúncio em um vídeo publicado no seu canal no YouTube no qual aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O ministro atribuiu sua saída a um convite para ocupar um cargo de direção no Banco Mundial.

Ele afirmou que segue apoiando o presidente. “Agradeço a honra que foi participar do seu governo. Continuarei lutando pela liberdade, mas de outra forma”, disse.

Bolsonaro disse que esse era um momento difícil. “A confiança você não compra, você adquire”, afirmou. “Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. Jamais deixarei de lutar pela liberdade, eu faço o que o povo quiser”.

Ao final do vídeo, o ex-ministro pediu um abraço.

Em 18/06/20 16:18 ‧ por Notícias Ao Minuto Brasil

