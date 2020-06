Mulher, de 21 anos, era passageira do carro e estava escondida numa mata; ela foi encontrada e presa; o motorista não foi encontrado

Por:Cenário MT/Agência PRF – 17 de junho de 2020 às 16:39 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(FOTO: Agência PRF) = A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta (17), 392,4 quilos de maconha, que estavam num carro roubado, em Irati (PR). O motorista fugiu e abandonou o carro com a droga. Numa mata, os policiais encontraram e prenderam uma professora, de 21 anos, passageira do carro.

