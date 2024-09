Operação da Polícia Federal prende ex-sargento da PM em Marabá no Pará

(Foto: Divulgação PF) – A Polícia Federal investiga a participação de um ex-sargento da PM de Roraima no tráfico de drogas, facilitando e até mesmo levando drogas, junto com traficantes, para outros estados do país.

Na manhã de quarta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação “Hierarquia”, com o objetivo de cumprir 30 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho (RO), sendo dez de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão.

A investigação teve início em fevereiro do ano passado, após a prisão em flagrante de um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, que foi detido transportando 48 kg de cocaína em Porto Velho.

Na semana seguinte, um sargento da PM/RO, irmão do bombeiro, foi morto, junto com outro comparsa, durante uma intervenção policial na cidade de Goiás (GO), enquanto transportavam cerca de 60 kg de cocaína.

Em agosto de 2023, um ex-sargento da PM/RO, acompanhado de outro integrante da organização criminosa, foi preso em flagrante enquanto transportava 37 kg de cocaína na BR-319, em direção a Humaitá (AM).

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2024/14:07:06

