Fadesp publica resultado Preliminar do Processo Seletivo Público Simplificado da Prefeitura de Novo Progresso

A fadesp divulgou , o resultado preliminar do Processo Seletivo Público Simplificado, de forma on-line, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores da Prefeitura, para atuação na área rural e urbana do município de Novo Progresso.

As normas do Processo Seletivo Público, o número de vagas, a síntese das atividades, o nível de escolaridade exigida, os requisitos para investidura nos cargos, bem como o salário base e seus anexos, encontram-se no Edital de Abertura.

Clique nos links abaixo para ver os resultados;

Curtir isso: Curtir Carregando...