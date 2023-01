“Passei do limite”, diz homem que agrediu duas crianças na praia de Itapuã na Bahia

(Foto: Reprodução / Redes Sociais) – O homem que foi flagrado agredindo duas meninas, uma de 7 e outra de 10 anos, na praia de Itapuã, em Salvador, publicou um vídeo em que minimiza o episódio ocorrido no último domingo (1º).

Segundo ele, que deu chineladas nas duas e chegou a erguer e depois arremessar uma delas no chão, tudo teria acontecido por elas terem desobedecido suas ordens. “Eu errei? Errei. Passei do limite? Passei. Mas eu não matei minhas filhas”, justificou o agressor, que é pai delas.

Homem agride duas crianças na praia de Itapuã BA https://t.co/InzGXgMUjU pic.twitter.com/gy91qvGtYx — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) January 4, 2023

“Minhas filhas estão aqui comigo, sob o meu cuidado. Sou eu que [as] levo para a escola, minha vida é toda baseada nas minhas filhas”, disse o homem, garantindo ser um bom genitor.

No decorrer do registro ele mostra as crianças que foram vítimas das agressões deitadas em uma cama. Ele também afirma que está foragido e não tem recursos para contratar um advogado e se apresentar à polícia.

Apesar do homem afirmar estar foragido, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e a Polícia Civil, não há formalmente nenhum registro sobre o caso.

Assista ao video

"Passei do limite", diz homem que agrediu duas crianças na praia de Itapuã Veja ▶ pic.twitter.com/9buAUA13Bv — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 3, 2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/07:34:26 com informações do portal Bahia Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...