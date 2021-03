Falso religioso estupra mulher e culpa influência demoníaca

O crime foi gravado e mostra o homem gritando frases religiosas (Foto:Nino Carè / Pixabay)

Circulam na internet imagens mostrando um homem estuprando uma jovem, em Belém, e também confessando o crime após ter sido pego por moradores. Ele argumenta ter agido sob influência demoníaca. Uma câmera registrou o ato, e o acusado está preso. A Polícia Civil confirmou o ocorrido, que foi registrado no último sábado (20), no bairro do

Telégrafo em Belém.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude e está à disposição da justiça.

Nas imagens aparece o acusado fazendo sexo com a jovem e até exclamando um jargão religioso. Chama a atenção o fato de a situação ter sido gravada em vídeo. Em um dos vídeos, aparece o homem com sinais de ter sido espancado e, agora, confessando o crime.Diante dos interrogadores, o homem afirmou: “Eu falhei. Eu fui errado,falhei dentro da casa de um rapaz que abriu, confiou, nós que somos da igreja… Eu falhei, o rapaz entrou pediu oração através da funcionária dele.

Eu vim aqui orar com os irmãos, e primeira vez que eu vi orar aqui, eu falhei, porque eu falhei? O rapaz não estava aqui, eu estava no quarto, eu fui orar e… Quando o inimigo, ele estava trabalhando. Eu entrei, e… Como o Diabo falou”.Os interrogadores não aceitaram a versão de que ele foi tentado pelo Diabo, e um deles afirma que “tu que é (sic) o Diabo”. Pelo relato do acusado, ocorreram duas situações desse tipo com a vítima.

