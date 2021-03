Homem acusado de ter matado pastor a golpes de gargalo é preso em Parauapebas

Ele foi localizado com a ajuda de imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local do crime – (Foto:Reprodução redes sociais)

A Polícia Civil de Parauapebas cumprido mandado de prisão contra Jonas Pereira de Sousa, conhecido como “Manel”, de 44 anos, acusado de ter assassinado o pastor André Luiz dos Santos Barbosa, 47, no dia 16 de fevereiro deste ano.

O caso aconteceu na Rua Lauro Corona, durante a madrugada. Os dois foram vistos juntos em um bar e teriam se desentendido. No meio da discussão, Manel teria se armado com um gargalo de garrafa e partido para cima de André Luiz, que acabou ferido no pulso direito ao tentar se proteger do ataque.

De acordo com as investigações, o pastor ainda conseguiu correr por duas quadras na tentativa de conseguir socorro, mas ninguém apareceu. Depois de perder muito sangue, ele caiu no cruzamento das ruas Olga Prestes com 24 de Março, no bairro da Paz, onde acabou morrendo.

Líder da Casa de Apoio Semeando, que prestava ajuda a pessoas em situação de rua e adictos, o pastor havia estado, minutos antes de ser morto, em um ponto de encontro de usuários de droga tentando convencê-los a retornarem às atividades de recuperação oferecidas pela instituição.A polícia buscou imagens de existem câmeras de monitoramento instaladas no perímetro onde o crime ocorreu para tentar identificar o criminoso.

Apontado como suspeito, Mané foi levado à delegacia, mas negou a autoria do crime. Como não havia provas contra ele, logo depois ele foi solto.Mas após a confirmação obtida com a ajuda das imagens ele teve a prisão preventiva decretada.

Jonas foi preso na última segunda-feira (23) e transferido para a Cadeia Pública de Parauapebas. Não foram divulgados detalhes da prisão ou do depoimento prestado pelo suspeito, tampouco da investigação que segue em andamento.

