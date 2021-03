Em Rondon do Pará, PM encerra aglomeração regada a drogas e prende dois por tráfico

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dentro do imóvel, havia pessoas vendendo drogas. Os suspeitos ainda conseguiram fugir para uma outra casa, na rua Clemente Israel, mas foram capturados em seguida.Dentro da residência, foram apreendidas 295 gramas de crack, 1.6 gramas de maconha, uma balança de precisão utilizada na venda da droga, entre outros materiais. Os homens e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município.

Policiais militares encerraram uma aglomeração onde foram flagrados uso e venda de entorpecentes, na última segunda-feira (22), no município de Rondon do Pará, sudeste paraense. Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

