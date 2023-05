Falta de transporte e atoleiros deixam alunos sem acessos às escolas em Novo Progresso

Atoleiro na vicinal marajoara, (Foto:Via WhatsApp) – A falta de transporte escolar e os atoleiros em zonas rurais estão deixando alunos sem acesso às escolas em Novo Progresso. Estradas intransitáveis, transporte atolado ou mesmo a ausência dele são os principais problemas enfrentados pelos estudantes.

Todos os dias, a mesma cena se repete, segundo os pais. O ônibus escolar passa, mas não para alguns alunos que o esperam na vicinal Marajoara distante 35 quilômetros de Novo Progresso. Este atoleiro existe desde ano passado.

As crianças que moram no quilômetro 25 estão a mais de 40 dias sem aula, as outras do km 35 são 60 dias sem aula, relatou pai de aluno.

Cansados com o descaso, os pais dos alunos fizeram coletas de assinatura e pediram providências ao Ministério Publico.

São mais de 20 estudantes que, estão faltando a mais de 30 dias as aulas presenciais, estão perdendo conteúdo e recebendo falta nas escolas. A situação se repete há mais de um mês.

Os pais reclamam da péssima condições do ônibus, escolar, com pneus careca e falta de manutenção mecânica, o ônibus não passa no atoleiro, onde veículos menores passa. O ônibus não é traçado, tem pneus carecas sem estepe em péssimas condições, relatou pai para o Jornal Folha do Progresso.

Ainda segundo os pais, já foram atrás da prefeitura várias vezes para solicitar transporte para os estudantes, mas o problema não foi resolvido.

Indignado com a situação, ele mostra em vídeos como estão as condições do ônibus escolar e da estrada, que fica a 15 km de distância da escola onde as filhas estudam. Assista abaixo

A prefeitura, disse que as estradas serão revitalizadas assim que começar o período de estiagem. “Todas as estradas estão recuperadas”. Mas com as chuvas frequentes estão estragadas novamente e precisando de manutenção. Nós estamos em contato com secretário de obras e assim que vier a estiagem estará dando a devida manutenção”, disse.

