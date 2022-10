NOVO PROGRESSO – Quatro PMs, uma escada e um gato na árvore

Na sequência de imagens, o resgate do gato na árvore, feito por policiais militares de Novo Progresso. Não foi tão fácil assim

Desde que o mundo é mundo, cachorro e gato não se toleram, embora desfrutem da preferência e simpatia dos humanos.

Há, claro, algumas exceções de convivência harmônica entre quem late e quem mia, sobretudo no ambiente familiar. A regra, porém, é cachorro para um lado e gato para o outro. Deixá-los próximos um do outro é ver o pau cantar com graves consequências..

Neste último final semana, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, a Polícia Militar precisou ser chamada para salvar um gato e evitar que o bichano virasse jantar de cães bravos da residência do repórter fotográfico Jorge Tadeu.

É o próprio Tadeu quem narra ao Ver-o-Fato a “guerra” que ocorreu quando um gato da vizinhança, não se sabe se por distração ou ousadia, decidiu pular o muro e descer no quintal da residência de Jorge Tadeu, que é guarnecida por cães que não costumam livrar a cara nem a pele de invasores, principalmente felinos.

“Quando o gato pulou, os cães dispararam atrás dele para pegá-lo. Ficamos apreensivos em casa. Sorte que o gato, para escapar do pior, subiu em uma árvore, apavorado. Foi parar nos últimos galhos da árvore, miando de medo”, relata o fotógrafo.

A cachorrada, embaixo, não parava de latir, esperando o gato descer. O felino, por sua vez, não era bobo e decidiu ficar em cima da árvore, recusando-se a descer, mesmo depois que Tadeu prendeu os cães dentro da casa.

E agora, o que fazer? Pedir para o gato descer não funcionava. O bicho não sabia como descer, talvez tomado pelo medo. O jeito foi apelar para a Polícia Militar, sempre pronta a ajudar a comunidade até na mais inusitada situação.

Foi aí que surgiram os “salvadores da pátria”, os policiais militares Romário, Castro e Evelyn, comandados pelo cabo Edson. Apareceu uma escada e um dos PMs decidiu subir na árvore. Após muito “diálogo” com o assustado felino, finalmente ele foi resgatado, sob aplausos de quem testemunhava a cena.

O gato está pronto para outra. Correu o risco de perder uma das “sete vidas”, na boca dos cães. Não vale mais arriscar nenhuma delas. (Com informações do Ver-o-Fato).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/17:26:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...