Família de Estreio (MA) encontra irmã desaparecida há 8 anos, internada com Covid-19 em Novo Progresso

A família de Maria Alves Silva de 39 anos, da cidade de Estreito no Maranhão, entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso pedindo ajuda para divulgar o desaparecimento da irmã.(Foto: Arquivo Familiar, divulgação)

A irmã de, Maria Alves Silva, de 39 anos, moradora de Estreito (MA), disse que ela veio morar em Novo Progresso com seu marido, já fazia oito anos que não mandava mais notícias.

A divulgação foi feita pelo Jornal Folha do Progresso na sexta-feira dia 14 de janeiro de 2022, no domingo 16, ela foi localizada. Conforme informou uma pessoa que conhece Maria Alves Silva, disse para o Jornal Folha do Progresso, que ela contraiu covid-19, ficou internada no Hospital Municipal de Novo Progresso, o estado de saúde agravou teve que ser transferida para Hospital Regional de Itaituba. Veja: Família de Estreito no Maranhão procura por irmã que veio para Novo Progresso e não deu mais notícias

Conhecidos e Amigos da Maria de Novo Progresso entraram em contato com a família no Maranhão e já estão se deslocando para cidade de Itaituba, para acompanhar o tratamento e encontrar com a irmã.

“A irmã dela disse que vêm cuida dela por enquanto até ela melhorar para pode, leva ela embora”

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022/19:15:25

