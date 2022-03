Família de Naiara Azevedo é feita refém após ter casa invadida por assaltantes

(Foto:Reprodução/ TV Globo) – A mãe a irmã da sertaneja estavam no local. Duas caminhonetes foram roubadas, entre outros objetos.

Três assaltantes invadiram a casa em que vivem os pais da cantora Naiara Azevedo, na cidade de Farol, no Paraná. O crime ocorreu por volta das 6 horas desta terça-feira (29). Há notícias de que pelo menos a mãe e a irmã da sertaneja estavam no local e foram mantidas sob o domínio dos bandidos por cerca de duas horas. (As informações são do Enize Vidigal).

O colunista Léo Dias teve acesso ao áudio de um tio de Naiara, Ademiro Azevedo. Segundo ele, a mãe da sertaneja se levantou para fazer o café da manhã e encontrou três homens dentro da residência. Ademiro informou que duas caminhonetes foram roubadas, sendo uma Amarok V6 e uma S10. No mesmo áudio, o familiar da cantora pede a pessoas da localidade que avisem caso observem esses veículos circulando pela cidade.

Fontes afirmam que Natália, irmã de Naiara, também estava na casa durante o assalto e que ela acordou com o barulho dos assaltantes no local. Ela teria tentado reagir, dando um soco em um dos bandidos, mas foi dominada. A família só foi liberada quando o terceiro bandido deixar a casa com um dos veículos.

Jornal Folha do Progresso em 00/00/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...