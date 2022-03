Brasil goleia a Bolívia, tem melhor campanha das Eliminatórias e lidera ranking da Fifa

A Seleção Brasileira manteve a sua invencibilidade nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Nesta terça-feira, o Brasil não tomou conhecimento da altitude de La Paz e derrotou a Bolívia por 4 a 0, pela última rodada do torneio. Paquetá, Richarlison, duas vezes, e Bruno Guimarães anotaram os gols.

Com o resultado, a equipe do técnico Tite foi a 45 pontos e, com isso, estabeleceu o novo recorde de pontos na história da competição no atual formato, ultrapassando os 43 feitos pela Argentina na campanha para o Mundial de 2002.

Além disso, com o triunfo desta noite, a Amarelinha ultrapassou a Bélgica e assumiu a primeira posição do ranking de seleções da Fifa, algo que não acontecia desde agosto de 2017.

Agora, resta apenas o compromisso contra a Argentina para o Brasil encerrar os 17 jogos das Eliminatórias. O clássico era para ter ocorrido em 5 de setembro de 2021, mas foi adiado após fiscais da Anvisa invadiram o campo da Neo Química Arena. A Fifa decidiu que o jogo terá que ser disputado de novo.

O jogo – A Seleção começou a primeira etapa tentando se habituar com a altitude. Com isso, a equipe errava muitos passes e encontrava dificuldades para chegar com perigo. A primeira chance foi aos 11 minutos. Antony recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou com perigo.

A resposta dos mandantes saiu instantes depois. Vaca aproveitou o vacilo de Marquinhos, invadiu a área, driblou o zagueiro e bateu rasteiro. Atento, Alisson fez boa defesa.

E o gol perdido acabou custando caro. Isso porque, aos 23, Bruno Guimarães fez bela jogada individual pelo meio e encontrou um ótimo passe para Lucas Paquetá, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

A partir de então, a Bolívia tentou partir para cima, mas os visitantes souberam se fechar bem. O único susto sofrido pela Amarelinha foi aos 43. Villarroel arriscou em cobrança de falta pela direita e obrigou Alisson a fazer difícil defesa em dois tempos.

Do outro lado, o Brasil foi preciso ao responder. Em rápido contra-ataque, Antony recebeu de Fabinho e tentou finalizar. A bola desviou na marcação e sobrou na medida para Richarlison, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede e sair para o abraço.

Na volta do intervalo, os anfitriões intensificaram a pressão. Com apenas um minuto, Marcelo Moreno ganhou da defesa no alto e cabeceou no cantinho. Alisson se esticou todo e realizou ótima defesa.

Pouco tempo depois, o jogador do Liverpool brilhou mais uma vez. Ramiro Vaca arrematou com desvio da entrada da área e quase encobriu o goleiro, que teve um ótimo tempo de reação para esticar o braço esquerdo e dar um tapa na bola.

E o abafa boliviano acabou deixando espaços para a Seleção contra-atacar. Com 20 minutos, Paquetá pegou a sobra após arrancada de Martinelli e deu lindo lançamento para Bruno Guimarães. O volante, então, finalizou de primeira, no ângulo, para marcar um golaço.

Na sequência, quase saiu mais um. Martinelli recebeu em profundidade e saiu cara a cara com Cordano, mas acabou chutando em cima do goleiro. Aos 28, o atacante dominou na esquerda, deu lindo drible no zagueiro e tocou de cavadinha. A bola passou a centímetros da trave e se perdeu pela linha de fundo.

A Bolívia, por sua vez, teve uma chance de ouro para descontar aos 30 minutos. Após vacilo brasileiro na saída de bola, Henry Vaca passou para Ramiro Vaca. Sozinho na entrada da pequena área, o meia chutou para fora.

Com 45 minutos, ainda deu tempo dos visitantes marcarem mais um. Richarlison aproveitou o chute cruzado de Rodrygo e fechou a conta. (As informações Gazeta Esportiva/foto: Lucas Figueiredo/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/07:40:22

