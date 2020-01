Nos EUA, prefeito de Orlando cria ‘Dia de Ivete Sangalo’; veja

Foto: Reprodução / PurePeople) – Além do sucesso que faz no Brasil, a cantora Ivete Sangalo será homenageada anualmente também em Orlando, nos EUA. Durante o show na Florida Cup, no Universal Studios, neste domingo (19), a baiana recebeu um presente do prefeito.



A partir deste ano, todo 19 de janeiro por lá será o “Dia de Ivete Sangalo”. Orgulhosa, a artista compartilhou a novidade durante uma live para o Multishow, que transmitiu a festa.

Na apresentação, além de vários dos sucessos de sua carreira, Ivete cantou “Onda Diferente”, de Ludmilla e Anitta, “Bolha de Sabão”, de Claudia Leitte, e sua aposta “O Mundo Vai”. Veja a comemoração da artista: