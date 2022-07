Uma das vítimas com os pés amarrados no local onde era mantido em cárcere privado – (Foto: Divulgação)

Conselho Tutelar do município sabia do caso desde março de 2020, mas nada foi feito

Família mantida em cárcere privado em Guaratiba podia ter sido resgatada há dois anos; entenda

A família que durante 17 anos viveu mantida em cárcere privado em uma residência em Guaratiba sob o poder de Luiz Antônio Santos Silva, marido e pai das vítimas, poderia ter sido resgata em março de 2020, segundo apontou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). De acordo com o órgão, o Conselho Tutelar sabia do caso há dois anos, mas mesmo assim nada foi feito.

Na ocasião, ainda segundo o MP, o Conselho Tutelar havia alegado que estava ciente do cárcere, que havia tomado todas as medidas pertinentes, que uma rede de proteção do município tinha sido acionada e que propôs uma ação judicial para cuidar das vítimas. Apesar das afirmações, o MP alega que após as promessas por parte do Conselho, não recebeu mais nenhuma informação da família “no sentido de que a violência não fora estancada”.

Em relação ao inquérito policial, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal informou que o procedimento se encontra na 36ª DP (Santa Cruz) para cumprimento de diligências elencadas pelo Ministério Público.

Ao portal G1, o Conselho Tutelar confirmou que acompanha o caso há dois anos, que à época chamou o Ministério Público e a polícia, mas as investigações não foram adiante.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral instaurou um procedimento para apurar todos os fatos. “As investigações tiveram início em 2020 quando o caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). Na sequência, foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz) para apuração dos fatos O inquérito foi enviado três vezes ao Ministério Público para providências. A última vez que retornou foi em maio deste ano. Neste momento, as investigações estão em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Medidas protetivas para as vítimas foram solicitadas junto à Justiça, que deferiu o pedido”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022

