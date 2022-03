No Dia da Mulher, Governo Federal lança novas iniciativas à população feminina

Governo federal lança ações voltadas ao (Foto:Divulgação / Agência Brasil)

O presidente da República Jair Bolsonaro assina, no Palácio do Planalto, dois decretos, instituindo o Programa Mães do Brasil

Nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o presidente da República Jair Bolsonaro assina, no Palácio do Planalto, dois decretos, instituindo o Programa Mães do Brasil, a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino – Brasil pra ELAS e o Comitê de Empreendedorismo Feminino. As medidas lançadas pelo Governo Federal integram uma série de ações voltadas ao público feminino. (As informações são de Sérgio Chêne).

O Mães do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e visa promover a proteção integral à gestante e à maternidade. Articular e desenvolver políticas públicas voltadas à promoção da dignidade da mulher enquanto mãe é a proposta do programa federal.

O Estratégia e o Comitê, de responsabilidade do Ministério da Economia (ME), têm o objetivo de criar um plano de desenvolvimento e estímulo ao empreendedorismo feminino no país, a partir de ações como a ampliação da oferta de crédito.

Durante o evento, ainda serão apresentados os números da Operação Resguardo II, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a nova Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami) do Sistema Único de Saúde (SUS), a terceira edição do Prêmio Mulheres Inovadoras e o chamamento público Futuras Cientistas, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC).

Já o Ministério da Cidadania (MC) vai ressaltar os benefícios do Auxílio Brasil para as mulheres — um programa de transferência direta e indireta de renda destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.

Estão previstas as presenças da primeira-dama Michelle Bolsonaro; dos ministros da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; da Economia, Paulo Guedes; da Saúde, Marcelo Queiroga; da Cidadania, João Roma; da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; e a secretária nacional de políticas para as mulheres do MMFDH, Cristiane Britto.

Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/08:25:00

