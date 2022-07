Pecuarista é assassinada em condomínio de luxo por duas funcionárias

Pecuarista é assassinada em condomínio de luxo em MS; funcionárias planejaram assalto –

A pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, foi morta por estrangulamento em um condomínio de luxo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde da última quinta-feira (28).

As empregadas domésticas da vítima foram presas em flagrante pelo crime de latrocínio, na manhã desta sexta-feira (29). O crime foi arquitetado pelas duas, que são mãe e filha, e têm 43 e 24 anos, respectivamente. As informações são do portal g1.

Francis Flávio Freire, delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), relatou que os primeiros depoimentos prestados pelas funcionárias pareceram muito fantasiosos, o que levantou a suspeita dos policiais e fez com que equipes investigassem as informações.

Entenda o crime

As suspeitas disseram para a polícia, inicialmente, que foram rendidas, no carro de Andreia, em um supermercado atacadista, onde faziam compras para a vítima. Elas alegaram que, quando voltaram para o carro, encontraram dois homens já no veículo.

Ainda conforme a publicação, os policiais perguntaram para as suspeitas se o carro estava trancado, mas elas não souberam responder.

Por causa da inconsistência das informações, as autoridades verificaram as câmeras de segurança do estacionamento do atacadista e descobriram que, antes de finalizar as compras, as mulheres destravaram o veículo usando um controle remoto para que um homem entrasse.

Ao serem confrontadas com as informações falsas, elas confessaram o envolvimento no crime.

Novo depoimento das suspeitas

A suspeita de 43 anos disse, em novo depoimento à polícia, que havia convidado o cunhado para simular um roubo contra a patroa. No estacionamento do atacadista, o homem entrou no carro e, durante o caminho até a casa da vítima, eles pararam em uma loja para comprar uma arma de brinquedo.

Pix de R$ 20 mil

As mulheres ainda alegaram que o plano era que a mulher fizesse um Pix no valor R$ 20 mil durante o assalto. No entanto, Andreia tentou reagir e acabou sendo morta por estrangulamento pelo cunhado da funcionária. O assassino ainda levou alguns pertences da pecuarista.

As mulheres foram presas em flagrante pelo crime de latrocínio, e equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) continuam as investigações para localizar e prender o outro suspeito.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022/08:41:25 com informações de agencias

