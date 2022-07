PRF flagra caminhão com balde em tanque de combustível e multa motorista

(Foto: Reprodução / Internet) – Caminhoneiro denuncia PRF que parou veículo após pneu estourar

Um caminhoneiro denuncia a atitude da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que abordou e apreendeu uma das suas carretas cegonhas apenas porque o pneu do caminhão estourou e acabou atingindo um dos tanques que começou a vazar óleo.

Para evitar o vazamento do líquido na pista, o profissional decidiu fazer um amarrado no caminhão até encontrar uma solução para resolver de vez o problema.

Nesse meio tempo a PRF parou a carreta e apreendeu os veículos. O que mais indignou o caminhoneiro é que os agentes rodoviários não deram a oportunidade para regularizar a situação da carreta já que um furo de pneu, que pode acontecer com qualquer um, ocasionou o problema.

O motorista alega que já tentou resolver o problema comprando outro tanque e também tentou contato com um profissional que faz solda na avaria do veículo, mas não obteve sucesso em nenhuma das tentativas.

A PRF tem toda autoridade e autonomia de advertir, multar, reter ou penalizar qualquer veículo e motorista, mas você acha que nessa situação eles foram corretos com o caminhoneiro.

Não seria melhor para os dois lados tentar achar uma solução para resolver o problema do tanque ao invés de reter o caminhão? Algo que com certeza vai gerar grande burocracia para o caminhoneiro conseguir ele de volta.

