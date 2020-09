Família procura por irmão desaparecido há mais de 20 anos

Por meio das redes sociais família busca por informações – ele procurou o INSS em Novo Progresso em 2017.(Foto:Arquivo Familiar)

Sem notícias há mais de 20 anos, Herberto Jorge Velasco está em busca de seu irmão, Israel Elias Velasco de 60 anos, ele natural de Caracol MS.

Por meio das redes sociais o irmão procura encontrar Elias, a última notícia que a família obteve de seu paradeiro foi no ano de 2000, ano este que Elias estava morando no Mato Grosso do Sul.

Filho de Izael Velasco e Niva Gutierres Velasco , Elias nasceu no ano de 1960, natural de Caracol MS, seu irmão busca pelo paradeiro e pede ajuda para encontra-lo.

Ele se cadastrou no INSS em Novo Progresso no ano de 2017, ele motorista e trabalhava com maquinas pesadas.

Qualquer informação informar a família, ligar para o numero (67) 99972 5304.

Foto é uma simulação de como ele poderia estar hoje

