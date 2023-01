Caminhoneiro destrói canteiro central e é procurado pela prefeitura

(Fotos: Divulgação SEMA-NP) – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), responsável pela urbanização do local, recebeu a denúncia e pede ajuda para encontrar o responsável pelo ato de destruição do patrimônio público

O motorista será responsabilizada e terá de reparar o canteiro destruído.

A Prefeitura de Novo Progresso , através da SEMA-NP divulgou imagens nesta quarta-feira, 18 de janeiro se 2023, mostrando a atitude de um motorista de caminhão carreta que, ao fazer um retorno em um local onde existe conversão, subiu em cima do canteiro central da Avenida Brasil e quebrou, danificou a jardinagem e todas as estruturas de concreto do meio-fio. Imagens de câmeras de segurança da redondeza pode ajudar a identificar o motorista. “Ainda conforme informação a ação do motorista foi proposital, havia espaço para contorno, ele deu o ré com o caminhão para danificar a estrutura publica, tipo vandalismo”, disse testemunha.

O motorista, com receio das consequências, se evadiu do local e ainda não foi identificado.

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAS), repudia atos de irresponsabilidade no trânsito que causam prejuízo ao erário público e à população. Atitudes imprudentes como essa, registrada por populares, que mostra os vestígios de um motorista de uma carreta destruindo o canteiro central, são exemplos de imprudência que não serão permitidos. A SEMA pede ajuda para identificar o motorista e/ou a empresa à qual o veículo pertence, para que o canteiro danificado seja reparado. Telefone celular para denúncia (93) 98122 3620.





Por:Jornal Folha do Progresso em 18/01/2023/07:34:26

