Família que morreu em acidente na BR-153 era do Pará e estava em viagem a Goiás; veja quem são as cinco vítimas

Ana Flávia Santos Lima, Lucas Santos Lima, Isabel Santos Lima Oliveira, Ana Maria do Carmo Soares Santos, Heitor Lima morreram em acidente na BR-153, em Goiás — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítimas tinham entre 2 e 69 anos e uma delas estava grávida. Motorista de 26 anos ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Nas redes sociais, Ana Flávia Santos Lima, de 30 anos, que morreu em um acidente de carro na BR-153, em Mara Rosa, na região norte do estado, postou que estava em uma viagem de família. Nas fotos, é possível ver que Ana Flávia compartilhou fotos em uma comemoração de “bodas de ouro”.

Além de Ana Flávia, que estava grávida, outras quatro pessoas também morreram. Todos da mesma família e moravam no Pará. O carro em que as vítimas estavam saiu da pista e ficou totalmente destruído. Veja abaixo o perfil das vítimas:

Os irmãos:

Ana Flávia Santos Lima: 30 anos, estudante de nutrição, grávida de 5 meses, mãe do pequeno Heitor (que morreu no hospital)

Lucas Santos Lima: 28 anos, investidor, trabalhava com música e empreendedor

Isabel Santos Lima Oliveira: 27 anos e, em uma rede social, descreveu que estudava educação física

O menino:

Heitor Vinícius Lima Pereira: 2 anos, filho de Ana Flávia

A avó dos adultos e bisavó do menino:

Ana Maria do Carmo Soares Santos: 69 anos, avó de Ana e Lucas

A Prefeitura de Tailândia, no Pará, decretou luto oficial de três dias por conta da morte da família. O velório deles aconteceu nesta quinta-feira (6).

A batida

O acidente aconteceu por volta de 10h na última quarta-feira (5), no km 138 da rodovia. Segundo a PRF, morreram no local do acidente as três mulheres e um homem de 28. O motorista, de 26 anos, e o menino, de dois, ficaram gravemente feridos e foram levados a uma unidade hospitalar em Uruaçu, mas a criança não resistiu.

A polícia detalhou que todos ocupantes do carro, um Chevrolet SPIN de 7 lugares, usavam dispositivos de segurança.

Equipes da Ecovias do Araguaia, concessionária da via, foram ao local e disseram que a pista não precisou ser interditada. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Fonte: Michel Gomes, g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/18:02:58

