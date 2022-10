Família recebe pernas de homem em uma caixa de papelão após acidente

(Foto: Divulgação) – Uma família de Paraíso do Tocantins (TO) tomou um susto nesse domingo (9/10), após o pedreiro Deonir Teixeira da Paixão, de 46 anos, sofrer um grave acidente de moto.

Ele perdeu as duas pernas e os membros foram entregues à família pelo Hospital Regional de Paraíso do Tocantins em uma caixa de papelão.

A Secretaria de Saúde do estado atribuiu o episódio a uma “falha de comunicação”. Em um pedaço de papel, a equipe descreveu o conteúdo da caixa: “Membro inferior direito sem o pé e membro inferior esquerdo com o pé. Obs: falta um pedaço da perna direita também”, dizia o recado escrito à mão.

O homem perdeu uma das pernas no local do acidente e a outra precisou ser amputada na unidade de saúde. Ele estava acompanhado da namorada em uma motocicleta quando o acidente aconteceu.

A sobrinha do pedreiro, que não quis ser identificada, classificou a situação como constrangedora.

“O hospital nos entregou em mãos. Disseram que se a gente não recebesse para enterrar eles iriam descartar no lixo hospitalar. Não avisaram nada de que iriam enterrar ou incinerar tudo direitinho. Muito constrangedor isso aqui”, desabafou.

A família procurou uma funerária da cidade, mas o estabelecimento não soube o que fazer com os membros. “O funcionário que foi lá tinha 14 anos de serviço e disse que isso nunca tinha acontecido. Que quando entregam o membro eles pegam no necrotério”, afirmou à reportagem.

“O filho que recebeu o material está em estado de choque. Chamamos a funerária porque não sabíamos o que fazer. Receber o resto de uma pessoa e enterrar no fundo de um quintal? Era 30% do corpo dele. As duas pernas inteiras”, descreveu. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/07:43:10

