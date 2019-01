Familiares de paraense já estão em Brumadinho e continuam sem notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Lenilda nasceu em Tucuruí, sudeste do Pará, mas desde cedo mudou-se para Parauapebas, onde tem vários familiares. Há três anos, por conta do trabalho, ela passou a morar em Brumadinho.

Lenilda Andrade é funcionária da Vale e trabalha há três anos em Brumadinho – (Foto:Via perfil de Facebook) A família continua sem informações de Lenilda Andrade, que é técnica em planejamento da Vale e há três anos mora em Brumadinho A família da paraense desaparecida no acidente ocorrido em Brumadinho (MG), Lenilda Cavalcante Andrade, 36, já está na cidade, que fica localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, e continua sem informações da jovem, que é técnica em planejamento da Vale. O pai, a tia e a irmã de Lenilda chegaram ao local na noite do sábado (26) e, na manhã deste domingo ( 27), já deram início às buscas por informações. De lá, eles pretendem seguir para Belo Horizonte.

