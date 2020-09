Secretaria Penitenciária libera mais 38 prisões no Pará para visita presencial aos detentos

Seap divulga lista de prisões beneficiadas com visita. — Foto: Agência Pará

Pará um dos primeiros estados a adotar medida. O objetivo é conter a disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) liberou visita de familiares aos detentos de 38 unidades na Região Metropolitana de Belém e no interior, no período de 21 a 25 de setembro. As primeiras 16 casas prisionais foram liberadas no último dia 17 de agosto.

De acordo com a Seap, com a diminuição de casos da Covid-19 no Pará, mais unidades do sistema penitenciário estão sendo liberadas para visitas. A liberação é feita com base nos critérios de proteção definidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), após análise epidemiológica de cada município.

Veja a listagem divulgada pela Seap das unidades prisionais que serão liberadas para receber visitas de 21 a 25 de setembro:



Seap divulga lista de prisões beneficiadas com visita. — Foto: Agência Pará

Protocolo de segurança

Os visitantes devem seguir os protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscara e distanciamento social de 1,5 m. O contato físico permanece proibido.

Os espaços são higienizados e desinfetados antes e após cada visita. Álcool em gel e líquido, ambos 70%, ficam disponíveis para familiares e internos.

As visitas presenciais não suspendem as videovisitas, que continuam a ser feitas para os detentos cadastrados.

