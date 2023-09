‘Famílias estão mudando’, celebra trisal que teve reconhecimento de união estável no RS após dez anos

(Foto:Reprodução) – Uma das mulheres está grávida. Nascimento do bebê está previsto para outubro. Criança terá direito ao registro multiparental, ou seja, vai poder ter os nomes dos três.

Os bancários Denis Ordovás, 45 anos, e Letícia Ordovás, de 51, mantêm um relacionamento há dez anos com Keterlin Kaefer, 32 anos. Na segunda-feira (28), a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, reconheceu a união estável poliafetiva entre eles. O trisal celebrou a decisão judicial que oficializou a relação depois de uma década.

“As famílias estão mudando e já estava mais que na hora dessas relações serem vistas”, afirma Letícia .

Denis e Letícia são casados desde 2006, e Keterlin está grávida de uma criança que se chamará Yan. O nascimento do bebê está previsto para 13 de outubro. A criança terá direito ao registro multiparental, ou seja, vai poder ter os nomes dos três.

“Sempre teve nos nossos planos ter filhos e quando aconteceu decidimos buscar a Justiça. Ficamos extremamente felizes com a decisão, afinal, são dez anos. Muitos dos relacionamentos ‘normais’ nem chegam a tanto”, compara Letícia.

Em um primeiro momento, eles tentaram o registro em cartório sem a judicialização, mas o pedido foi recusado pelo tabelionato. O homem e a mulher que já estavam casados precisaram se divorciar para fazer esse pedido. Agora, com a decisão judicial, os cartórios devem ser obrigados a aceitar o registro.

“Nunca escondemos de ninguém a nossa relação, e a grande maioria das pessoas reage muito bem. Alguns demoram um pouco mais pra processar as informações, mas nunca sofremos nenhum tipo de preconceito”, relata Letícia.

Na decisão, o juiz Gustavo Borsa Antonello citou que a união dos três é “revestida de publicidade, continuidade, afetividade e com o objetivo de constituir uma família e de se buscar a felicidade”. A decisão é de 1º grau e cabe recurso por parte do Ministério Público (MP).

Fonte: Pedro Trindade, g1 RS

