Famosa marca de leite tem falência decretada

A Agropecuária Tuiuti S/A, empresa responsável pela produção de laticínios e dona de uma das mais populares marcas de leite do país, teve sua falência decretada pela Justiça de São Paulo. A decisão foi do juiz Fernando Leonardi Campanella, da 1ª Vara do Foro de Amparo, no interior do estado. Segundo a decisão, ficaram comprovados indícios de fraude no processo de recuperação judicial da empresa.

A marca de leites Shefa é o principal produto do grupo. Para não causar as demissões dos seus cerca de 300 funcionários, a empresa foi autorizada a seguir operando. Dessa maneira, o produto seguirá disponível nas prateleiras dos super mercados. A decisão também beneficia os credores.

Além disso, a empresa será administrada pela FK Consulting, designada como gestora judicial, até que seja totalmente liquidada.

“O funcionamento provisório, portanto, visará como resultado a minoração do passivo, ou, ao menos, evitar seu aumento exponencial; a maximização do ativo; e possibilitará atrair possíveis interessados na compra de toda a unidade produtiva durante esse tempo, solucionando grande parte de um processo falimentar de uma só vez, poupando-lhe preciosos anos de tramitação”, diz Campanella na decisão.

