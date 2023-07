Mulher trans é eleita rainha do rodeio no interior de SP

Alessandra Joia desfila na passarela (Foto: Reprodução/Redes sociais).

A cidade de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, elegeu uma mulher trans como rainha do rodeio do município. Alessandra Joia, 20, venceu outras 17 concorrentes e conquistou o título na cidade onde foi criada.

“No geral foi tranquilo. Foi gratificante ver que estamos rompendo um pouco esse preconceito”, contou ela à EPTV. “Meus amigos de trabalho me encorajaram. Falaram que eu tinha altura, beleza para poder participar, acabei me inscrevendo”, explicou.

Agora, Alessandra marcará presença na grande festa que está programada para ocorrer entre os dias 20 e 22 no município de 13 mil habitantes, e que contará com shows das duplas Léo e Raphael, Fiduma e Jeca e César Menotti e Fabiano.

“Eu acho que um pouco da minha história dá força para outras pessoas também se assumirem e não terem medo do preconceito”, completou a rainha do BES Rodeo Show.

