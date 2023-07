Fapespa oferta 200 bolsas de mestrado no valor de R$2.100 no Pará; Veja como se inscrever

200 bolsas de mestrado são ofertadas com valor de R$2.100 reais no Pará — Foto: Ricardo Amanajás/Agência Pará

Prazo para submissão das propostas vai até o dia 28 de julho de 2023, com previsão de implementação para o mês de setembro.

Nesta terça-feira (11), foram abertas inscrições para 200 bolsas de mestrado voltadas para estudantes que desejam incentivo nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. No total serão mais de R$10 milhões investidos por meio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

As bolsas de mestrado terão um valor mensal de R$ 2.100 e uma duração de até dois anos. O prazo para submissão das propostas vai até o dia 28 de julho de 2023, com previsão de implementação para o mês de setembro.

Para participar da chamada, as instituições interessadas devem ser Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) públicas localizadas no Pará. Além disso, elas devem possuir cursos regulares de Pós-Graduação (PPG) reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Governo Federal vinculado ao Ministério da Educação.

O diretor-presidente da Fapespa, Deyvison Medrado, destaca que essa iniciativa é fundamental para a formação de recursos humanos altamente qualificados em nível de mestrado. Sendo o principal objetivo o aumento do número de pesquisadores não só no Pará, mas em toda a região amazônica.

“A intenção é formar cientistas que compreendam a realidade e o bioma amazônico, preparando-os para enfrentar os desafios e contribuir para projetos em diversas áreas do conhecimento”, afirmou o diretor.

Para submeter uma proposta, o representante institucional deve realizar um cadastro por meio do link disponibilizado no site da Fapespa.

Todas as informações detalhadas sobre a concessão de bolsas de mestrado, incluindo o cronograma completo e os prazos, podem ser encontradas no documento disponibilizado pela instituição organizadora.

Além da chamada para bolsas de mestrado, a Fapespa também está com uma chamada aberta até o dia 14 de julho de 2023 para a concessão de até 1.300 cotas institucionais de bolsas de Iniciação Científica – Graduação (IC), representando um investimento adicional de mais de R$ 11 milhões do estado.

Serviço

Inscrição para Bolsas de Mestrado

Período: 11 à 28 de julho de 2023

Valor da Bolsa: R$ 2.100 reais

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/08:42:19

