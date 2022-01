Mulher foragida da justiça é localizada internada com Covid-19 em hospital de Trairão

Segundo informações repassadas pela polícia, a mulher tem uma extensa ficha criminal. Com Covid-19, ela permanece internada, sob a vigilância de um policial.

Uma mulher foragida da justiça, identificada como Jéssica Joane da Silva Lalor, foi localizada, pela Polícia Militar, na última segunda-feira (27), por volta das 20h30, no município de Trairão (PA). (A informação do Plantão 24 horas news)

Segundo informações da polícia, Jéssica foi localizada dentro do hospital municipal do município, internada com Covid-19. Em conversa, ela relatou à guarnição que já tinha passagens pela polícia por crime de roubo na capital e estava foragida.

Diante disso, foi constatado que ela tem uma extensa ficha criminal, sendo contemplada com diversos crimes cometidos na cidade de Belém (PA), incluindo associação com tráfico de entorpecentes.

Ele continuará internada, sob a vigilância de um policial militar, até que sua transferência para outro município seja autorizada.

Folha do Progresso em 30/12/2021/12:41:34

