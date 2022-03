Fazendeiro dá R$ 1,3 milhão para quem casar com sua filha

(Foto:Reprodução) – Um fazendeiro rico da Tailândia fez uma proposta bizarra nas redes sociais, deixando os internautas espantados. A oferta do negócio onde o objeto a ser negociado simplesmente seria a sua filha. O homem oferta sua empresa e sua filha a um homem de boa índole e trabalhador que saiba chefiar seus pertences e se casar com sua filha de 26 anos.

“Ele está vendendo sua filha como um objeto”?, diz internauta quando soube que Arnon Rodthong ofereceu mais de (US$ 300 mil dólares ou seja mais de R$ 1 milhão de reais) e o endereço da sua firma para quem se case com Karnsita Rodthonga, sua filha. Ele ainda faz propaganda sobre a filha dizendo que a moça era virgem e falava inglês e chinês com facilidade, diz a Daily Mail.

Segundo o jornal local, o fazendeiro de 58 anos dizia preocupado com a filha que já estava com 26 anos e continuava solteira e gostaria de assegurar a gerência dos seus negócios a um genro ajuizado.

TRABALHADOR

Arnon Rodthong deixa claro que não interessa qual a nacionalidade do candidato e nem se fosse formado em uma profissão universitária , mas tem que ser focado no trabalho e fazer sua filha, Karnsita Rodthong muito feliz:

“Eu quero um homem diligente. Eu só quero alguém com uma atitude de trabalho. Isso é tudo“, disse o milionário Rodthong.

Enfim, a filha do milionário diz que apesar da proposta maluca do pai, ela também, além de achar divertido, vê boas intenções do seu pai:

“Se eu tiver que casar com alguém, só quero que ele seja uma pessoa diligente e boa que ama sua família“, disse Karnsita Rodthong.

