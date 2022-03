Motociclista é encontrado morto na PA-370, em Santarém; polícia investiga causas

Everaldo Batista Sombra foi encontrado morto no meio da pista — Foto: Rádio 94FM

Não haviam testemunhas no momento do acidente. A Polícia trabalha em cima da hipótese de que ele tenha tentado desviar de algum animal que estava na pista.

Um motociclista foi encontrado morto na madrugada deste sábado (26), às proximidades do cemitério do bairro Mararu, na Rodovia Santarém-Curuá-Una, a PA-370, no Oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, Everaldo Batista Sombra de 47 anos, estava indo para uma serraria na comunidade Jacamim, onde trabalhava. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Ainda não há informações concretas de como o acidente aconteceu, já que não haviam testemunhas no momento. A suspeita, de acordo com a polícia, é de que ele tenha tentado desviar de algum animal e caiu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e posteriormente, investigar a causa da morte.

