Fazendeiro de Novo Progresso é preso em São Paulo por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão e promover desmatamento ilegal

Polícia prende empresário em Rio Preto (SP) suspeito de prática de exploração de trabalho escravo — Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu um fazendeiro suspeito de submeter trabalhadores a condições de escravidão e promover desmatamento ilegal. O empresário, dono de fazenda em Novo Progresso no Pará, foi preso na tarde de quinta-feira (21) em São José do Rio Preto (SP).

O empresário Edson Barbosa da Mata, de 60 anos, teve o nome citado na atualização da “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi publicada em 7 de outubro deste ano, por prática de exploração de trabalho escravo. Edson é dono de uma grande fazenda em Novo Progresso (PA).

O empresário foi condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto. O nome de Edson era um dos 37 incluídos na lista de empregadores autuados em fiscalizações no Pará. Ele foi preso na Estância Recreio, em Rio Preto, por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O caso foi considerado um dos mais graves da região devido à exploração de trabalhadores e crimes ambientais. O empresário permanecerá na carceragem e passará por audiência de custódia para os trâmites legais relacionados à execução de pena.

Informações: Polícia Civil

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/06:41:43

