Prefeitura de Monte Alegre – PA retifica novo Processo Seletivo com 156 vagas

Foto: Reprodução | Inscrições gratuitas para oportunidades que abrangem níveis alfabetizado, médio e superior de escolaridade; salários de até R$ 4,8 mil

No Pará, a Prefeitura de Monte Alegre, divulgou um novo Processo Seletivo, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, bem como formação de cadastro reserva, é retificado.

Segundo o documento mais recente, a carga horária para o cargo de Psicólogo passa a ser de 30 horas.

As 156 oportunidades estão distribuídas conforme escolaridade exigida:

Nível alfabetizado: Agente de Portaria (10 vagas); Agente de Serviços Gerais (23 vagas); Agente de Vigilância (10 vagas); Cozinheiro (4 vagas); Motorista de Veículos de Emergência – Ambulância (8 vagas);

Almoxarife (1 vaga); Artífice (1 vaga); Atendente de Farmácia (1 vaga); Oficial Administrativo (16 vagas); Técnico em Enfermagem (40 vagas); Técnico em Laboratório (2 vagas); Técnico em Radiologia; Técnico em Higiene Bucal (1 vaga); Nível superior: Assistente Social (2 vagas); Biomédico (2 vagas); Enfermeiro (25 vagas); Farmacêutico/Bioquímico (4 vagas); Fisioterapeuta (2 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); PsicóLogo (2 vagas).

Ao profissional efetivado, o salário ofertado corresponde ao valor de R$ 1.412,00 a R$ 4.890,89, referente a jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas ao cargo.

Como participar

As inscrições devem ser feitas através da entrega da documentação necessária no Protocolo Oficial da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, sito a Avenida Irmã Amata, s/n, Bairro do Planalto, Monte Alegre, Pará – Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará- EETEPA, SALA Nº 11, nos dias 22 e 23 de novembro de 2024, das 8h até 12h e das 14h até 18h.

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise documental e curricular, além de entrevista individual.

Este Processo Seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data da publicação do Edital de Resultado Final, podendo ser prorrogado por mais um ano.

