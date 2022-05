Produtor rural denuncia abate de gado em sua propriedade em Novo Progresso

Restos dos animais abatidos foram achados na propriedade rural. (Foto:Via WhatsApp)

Um produtor rural, proprietário do sítio São Diego na vicinal Curuá, em Novo Progresso, procurou o Jornal Folha do Progresso e a polícia para denunciar o abate de gado, no último final de semana.

Conforme o proprietário relatou para o Jornal Folha do Progresso, os animais são de origem leiteira, de bom costume, e os criminosos abateram uma vaca levaram a carne e deixaram as carcaças. Ao chegar na propriedade pela manhã de domingo, 22 de maio de 2022, foi encontrado o resto do animal abatido.

Ainda conforme a vítima, não há suspeita da autoria do crime, mas no local ainda havia vestígios deixado pelo carro usado para o transporte e rastro dos criminosos.

O alerta para os moradores rurais que ao avistarem algo suspeito tomem cuidado e avisem a polícia e quem tiver informações que leve a identificação dos criminosos será de relevante ajuda.

“Essa prática criminosa tem tomado corpo pela sequência dos furtos e abate do gado de outros pequenos proprietários”, diz o produtor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/16:28:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...