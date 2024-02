Fenômeno: Peão brasileiro para em touro Nº 1 do mundo; veja montaria

Foto: Reprodução | PBR)- O fenômeno Cássio Dias Barbosa conquistou a terra do cinema e também a sua quarta etapa na temporada atual da Unleash The Beast

O peão brasileiro Cassio Dias tornou-se campeão da etapa da Professional Bull Riders (PBR) em Los Angeles, segunda cidade mais populosa dos EUA que fica no Sul o estado da California, com a maior nota da temporada, montando o melhor touro da temporada, deixando claro que não vai deixar esse título mundial escapar! Dois dias de competições proporcionaram ao atleta um desempenho único e esperado pois o competidor é uma das promessas no mundo dos Bull Riders.

Um desafio marcante foi realizado durante a disputa final, o atleta escolheu o touro Man Hater que voltava as arenas na etapa de Los Angeles. Esse touro é consagrado um dos mais temidos e difíceis de conquistar mas que proporcionaria uma viagem além dos oitos segundos.

A quarta vitória de Cássio na temporada dentro de uma arena lotada ampliou sua vantagem na metade da temporada regular de 2024 para 317,33 pontos sobre o segundo colocado Austin Richardson (Dallas, Texas), que está afastado devido a uma lesão.

Deus me deu forças para fazer tudo isso acontecer”, durante transmissão oficial da PBR. “Eu só quero levar isso no dia-a-dia. Ainda há muito terreno a ganhar e muitos eventos pela frente.”

Juntos os atletas obtiveram uma montaria admirável, esperada e brilhante de 94.75 pontos e que consagrou mais um título de campeão a Cássio Dias Barbosa!

Cássio é o líder das disputas da Unleash The Beast e com essa vitória garantiu uma pontuação maior em sua liderança onde ele segue fazendo um legado histórico e impressionante. Até o momento o competidor já consagrou-se campeão de quatro etapas da atual temporada da PBR UTB.

As disputas pelo título de campeão mundial da PBR estão pegando fogo.

Confira a classificação com a etapa Los Angeles concluída:

Confira a Montaria:

Fonte: Com informações da Brasil Rural TV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/13:01:48

