Operação apreende caminhões, máquinas e motores de madeireiros garimpeiros em reservas indígenas de Rondônia

Operação destruiu caminhões usados por garimpeiros em Terra Indígena — (Foto: Reprodução/PF)

Ação foi realizada durante três dias nas Terras Indígenas Roosevelt, Parque Aripuanã, Uru Eu Wau Wau, Zoró e Sete de Setembro.

Uma operação realizada pela Polícia Federal e Ibama para combater a extração ilegal de diamantes e madeiras terminou com a apreensão de e destruição de vários maquinários, na região sul e central do estado de Rondônia.

A ação foi iniciada no dia 14 de fevereiro e seguiu até o dia 16 nas Terras Indígenas Roosevelt, Parque Aripuanã, Uru Eu Wau Wau, Zoró e Sete de Setembro.

Durante os três dias de operação, foram realizadas ações que resultaram na inutilização dos seguintes itens:

dois caminhões

uma caminhonete

uma escavadeira hidráulica

seis motores de garimpo

mil litros de diesel

três acampamentos

quatro pontes utilizadas por madeireiros e garimpeiros para a extração e transporte ilegal de madeira e minério.

Segundo a PF, estima-se um prejuízo total de aproximadamente R$ 1 milhão para os criminosos envolvidos na extração de madeira e diamante.

Um helicóptero da Polícia Federal foi usado para dar apoio e deslocamento das equipes durante a operação.

A operação foi chamada de Robert Jordan, e o nome foi escolhido em referência ao personagem homônimo do livro “Por Quem os Sinos Dobram”, escrito por Ernest Hemingway.

Robert Jordan foi um americano que se voluntariou para lutar na guerra civil espanhola e recebeu a missão de explodir uma ponte como parte de uma estratégia para impedir que os inimigos recebessem suprimentos após um ataque.

Fonte: Por g1 RO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/14:47:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...