Justiça do Trabalho realiza atendimentos gratuitos em cidades do Pará; veja quais

Itinerância será realizada em parceria com o Ministério do Trabalho, INSS, TJPA e TRE do estado. Três cidades do estado receberão presencialmente o serviço e outras 18 poderão acessar o ‘Balcão Virtual’.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região segue, a partir da terça-feira (25), com a oferta de serviços pelo Pará. Nesta semana, 21 municípios poderão acessar as soluções.

De acordo com a organização, a itinerância do tribunal busca assegurar a assistência trabalhista à população paraense, com a parceria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Pará; Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Até a próxima sexta (28), os serviços estarão disponíveis presencialmente nas cidades de São Miguel do Guamá, Acará e Tomé-Açu, no nordeste paraense, e virtualmente em outras 18 cidades do estado, por meio do Balcão Virtual. Confira os locais de atendimento:

São Miguel do Guamá

Data: 25/04

Local: Fórum Cível (av. Nazaré, 530 – Olho D’Água)

Hora: 8h às 14h

Acará

Data: 26/04

Local: Fórum Cível (av. Gov. Fernando Guilhon, 149)

Hora: 8h às 14h

Tomé-Açu

Data: 27 e 28/04

Local: Fórum Cível (av. Três poderes, av. Primeiro de Setembro, 388)

Hora: 8h às 14h

Outras cidades

Na sexta (28), outras 18 cidades paraenses também receberão as atividades da Justiça itinerante, mas por meio do Balcão Virtual.

O atendimento on-line ocorrerá somente nos cartórios eleitorais localizados nas cidades de Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Concórdia do Pará, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Sebastião da Boa Vista, Santa Izabel do Pará e Terra Alta.

A cidade de Irituia também receberá serviços da itinerância, mas por meio de um Ponto de Inclusão Digital (PID) específico a ser instalado no município.

Nestas cidades, o Balcão Virtual também estará disponível no mesmo período, mas no horário de 8h às 13h.

