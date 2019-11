Hospital Materno-Infantil de Barcarena celebra o Dia do Radiologista**

Durante a celebração, foi realizada uma palestra sobre biossegurança e radioproteção com a supervisora de Radiologia, Wanessa Rodrigues, que destacou a importância dos equipamentos de proteção, assim como, precauções e orientações sobre risco, que implicam na qualidade do exame. “Sabemos que é essencial capacitar nossos profissionais para que prestem o melhor atendimento e tornem mais seguro para nosso usuário e para eles, a realização de exames de diagnóstico por imagem, para que dessa forma a equipe entregue um resultado de qualidade e com baixos riscos”, afirma.

Para a técnica de Radiologia da unidade, Daniele Gaia, a comemoração foi um momento de aprendizado e felicitação. “Agradeço ao hospital por essa celebração e pelo gesto de carinho em prestigiar nossa profissão. O HMIB trabalha a humanização em todos os departamentos e buscamos isso para o nosso dia a dia, quando atendemos o nosso usuário. Fico alegre pelo reconhecimento e por fazer parte dessa equipe”, relata.

“Reforçamos a importância dos profissionais, técnicos de radiologia e médicos, pois entendemos que a radiologia é a porta de entrada para a realização de diagnósticos mais precisos e o direcionamento dos pacientes para o tratamento correto. A atuação desse profissional é determinante na investigação de enfermidades e, portanto, devem ser reconhecidos por esse papel”, destacou a administradora assistente da unidade, Karina Cunha.

**Sobre o Materno-Infantil de Barcarena**

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado na cidade de Barcarena, no Pará, a 114 km distante da capital Belém. Mantida pelo Governo do Estado do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, é uma unidade hospitalar pública que atende média e alta complexidades. O público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Acará, Ponta de Pedras e Oeiras do Pará.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 22 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.