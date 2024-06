Presos fogem de cadeia através de buraco na parede em Minas Gerais

(Foto: ReproduçãoPresos que fugiram de cadeia em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais (Foto: Reprodução CNN)

Outros três detentos que conseguiram sair da cela foram recapturados. Trio segue foragido.

Três presos fugiram de uma cadeia depois de cavarem um buraco na parede da cela onde estavam. O caso aconteceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a 450 quilômetros da capital Belo Horizonte, na noite da última quarta-feira (12). Outros três detentos foram capturados na tentativa de fuga.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública da cidade, os policiais penais agiram imediatamente e iniciaram a contenção e os comandos de ordem no pavilhão.

Os detentos que estavam fora da cela conseguiram jogar cobertores sobre a cerca do muro e ultrapassaram a barreira de segurança.

Um cerco policial conseguiu deter três dos seis fugitivos. Outros três indivíduos seguem foragidos após acesso à região de mata fechada. São eles:

Tiago das Neves de Jesus – 37 anos

Manoelzito Gil de Souza – 35 anos

Rainne Rodrigues da Silva de Moraes – 26 anos

