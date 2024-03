Filha espanca mãe até a morte com panela de cozinha; familiares relatam: ‘falava com voz de homem’´

(Foto: Reprodução/Redes sociais)- Família da suspeita alegou que a jovem sofria de alucinações e falava com “voz de homem”.

Uma mulher foi presa após ter confessado que espancou a mãe até a morte com uma panela de cozinha, na última segunda-feira (25), em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo informações da polícia local, Skydajah Patterson, de 26 anos, atacou a mãe durante uma discussão, por volta das 3h30, com golpes fortes na cabeça da vítima.

À imprensa, autoridades relataram que a suspeita havia sido liberada de uma clínica psiquiátrica recentemente e que a jovem possui um histórico de comportamento violento.

Danaeyah Reynolds, afilhada de Mclean, contou às autoridades que, recentemente, Patterson passou a sofrer de alucinações auditivas e chegou, inclusive, a falar com uma voz mais grossa em momentos de surto, o que vinha preocupando os familiares. “Falava com voz de homem”.

A suspeita teria revelado ser a autora do crime a um operador de emergência, durante ligação que ela própria fez:

“eu acabei de matar a minha mãe”. O operador, chocado, procurou as autoridades.

Durante a ocorrência, os agentes policiais chegaram no local e encontram a vítima, identificada como Selma McLean, de 46 anos, inconsciente. Ela foi levada para o hospital mais próximo, mas foi dada como morta assim que chegou na unidade.

